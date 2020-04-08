مجلس الأمن الوطني يناقش ملف العلاقات العراقية الامريكية

(المستقلة)..عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي،

وقال عبد المهدي في كلمة افتتح بها الاجتماع : قررنا عقد هذا الاجتماع لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الامريكية ومستقبل التعاون الإقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر ، وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب ، وفي ظل حرصنا على المشاركة في إتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.

واشار الى: إن محور العلاقات بين البلدين يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحةالعراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم .

واضاف : لقد تلقينا قبل ايام مذكرة رسمية من الادارة الامريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية واعادة انتشار القوات الامريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين ، وتم خلال الفترة الأخيرة اجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين .

ونوه عبد المهدي الى عمليات الانسحاب الواسع للقوات الاجنبية التي تمت مؤخرا بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون والنظام.

وعرض رئيس مجلس الوزراء اثناء الاجتماع نص المذكرة الرسمية وعدّها تطورا مهما في العلاقات بين البلدين ولإستقرار المنطقة .