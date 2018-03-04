مجلس الأمن الوطني يبحث الاستعدادات لتأمين الانتخابات

(المستقلة).. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وجرى اثناء الاجتماع تقديم ايجاز عن استعدادات اللجنة الأمنية المسؤولة عن تأمين عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة ومناقشة تلك الاستعدادات، وتمت الموافقة على عدد من متطلبات اللجنة لتأمين الانتخابات البرلمانية أمنيا.

كما جرى خلال الاجتماع اتخاذ اجراءات لتسهيل منح سمة الدخول (الفيزا) للمستثمرين ورجال الاعمال الراغبين بالاستثمار في العراق بعد الاستقرار الامني في البلد والاقبال الكبير من قبل المستثمرين على العراق.

وتابع المجلس الجهد الاستخباري وسبل تعزيزه بالخطط الامنية لملاحقة العناصر والخلايا الارهابية.

كما تمت متابعة تنفيذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.