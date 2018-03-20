مجلة نصف الدنيا تحتفل بعيد الام الخميس المقبل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بحضور رموز الفن والسياسة والمجتمع تقيم مجلة نصف الدنيا الصادرة عن مؤسسة الأهرام احتفالية خاصة للمرأة المصرية يوم الخميس المقبل في الساعة السادسة مساءا بقاعة نجيب محفوظ وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الام حيث سيتم تكريم نخبة من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري وهن وزيرة الهجرة وشئون المصريين نبيلة مكرم، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ،الفنانة اسعاد يونس،ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، والسفيرة مرفت التلاوي مديرة منظمة المراة العربيةوالامين العام للمجلس القومي للمرأةمايا مرسي مدير برامج المرأة بجامعة الدول العربية ايناس مكاوي،الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية سابقا

الفنانة شيرين،الفنانة ليلى طاهر،.

كما سيتم افتتاح معرض فن تشكيلي عن المرأة وكذلك معرض خاص بالأسر المنتجة لقرية الروضة بسيناء

وستقوم الفنانة الشابة منة عماد بتقديم فقرة فنية في ختام الاحتفالية