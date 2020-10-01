مجاهد الطائي : الحلول السلمية مع إرهاب المليشيات لن تجدي نفعاً

المستقلة / -يرى المحلل والباحث بالشأن العراقي مجاهد الطائي، ان الحلول السلمية مع إرهاب المليشيات لن تجدي نفعاً.

وقال الطائي في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس , إنه “كما نقول دائما أن الحلول السلمية مع إرهاب الميليشيات ستبقى فاشلة ولن تجدي نفعا”.

وأوضح “فكروا بالانتقال لأربيل بدل بغداد؛ فقصفوا أربيل؛ في رسالة تقول أن صواريخنا حاضرة في كل مكان، وهذا مسار ممتاز للذين لا يزالون يفكرون بمحاباة الفاسدين وبيادق طهران بالحلول الدبلوماسية!”.