مجالس المحافظات تعقد مؤتمرها التشاوري في محافظة كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … ترأس رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي ، اليوم السبت ، المؤتمر التشاوري لمجالس المحافظات والذي عقد في المحافظة .

وقال المالكي لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء شهدت عقد مؤتمر تشاوري لمجالس المحافظات العراقية عدا أقليم كردستان تحت شعار الرؤية المستقبلية لإدارة المحافظات وحقوقها الدستورية بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأشار الى إن “الاجتماع حضره ممثلون عن اغلب مجالس محافظات العراق وممثل شؤون المحافظات طورهان المفتي ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي وعضو مجلس النواب محمود الكعبي “.