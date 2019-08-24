مجالس المحافظات تطالب بإعلان نتائج التحقيق بتفجيرات معسكرات الحشد

(المستقلة)..دعت مجالس المحافظات الى اعلان نتائج التحقيق بالتفجيرات التي طالت معسكرات الحشد الشعبي ،والالتزام بالتوزيع العادل للواردات مع تعزيز الإدارة اللامركزية.

وتضمن بيان في ختام المؤتمر الذي عقد اليوم في محافظة كربلاء وشاركت فيه ١٥ محافظة، مطالبة “الحكومة باظهار نتائج التحقيقات الخاصة بحوادث الانفجارات التي طالت معسكرات تابعة للحشد الشعبي”، وأشارت إلى أن “الأمر أصبح خطيراً ويمس سيادة الدولة وسلامة الشعب”.

كما طالبت التوصيات الحكومة بالالتزام بـ8 مواد دستورية تخص المحافظات غير المنتظمة في إقليم لضمان “التوزيع العادل” للواردات المالية الاتحادية بين المحافظات، أسوة بالآلية المتبعة في إقليم كردستان، بالاضافة إلى تفعيل “اللامركزية الادارية” التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته.

كذلك دعا البيان الختامي “لضرورة اجراء التعداد السكاني في أسرع وقت كونه ضمان حقيقي للعدالة في التخصيصات والحقوق لكافة المحافظات،

اضافة الى إقامة دعوى قضائية لألغاء التعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات،

فيما دعا البيان الى الالتزام بالتشريعات القانونية في قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والخاصة بالحقوق والخدمة المدنية والغاء قرار ٣٣ والطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديل النصوص المخالفة للدستور.