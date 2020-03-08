مثنى السامرائي: سرايا السلام أدخلت زوار ايرانيين عنوة الى مرقد الإمام العسكري

(المستقلة)..استنكر النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي قيام مجاميع من سرايا السلام بإدخال زوار ايرانيين عنوة الى سامراء لزيارة الامام العسكري عليه السلام رغم الأوامر الحكومية المشددة بمنع دخول الايرانيين تفادياً لانتشار فيروس كورونا .

وقال السامرائي في بيان صحفي : ان زواراً ايرانيين حاولوا الوصول الى ضريح الامام العسكري عليه السلام، والاجهزة الامنية والاستخبارات وقيادة العمليات قامت بواجبها ومنعتهم من الدخول حفاظاً على ارواح الاهالي من انتشار فيروس كورونا وتطبيقاً للتعليمات الحكومية المشددة بمنع دخول الزوار الايرانيين، ثم جاءت مجاميع من سرايا السلام وأدخلت الزوار الايرانيين عنوة وهددت القوات الامنية بالسلاح، وبدون مبالاة بخطورة الموقف .

واضاف: في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل سرايا السلام وتجاوزهم على القوات الامنية وتعريض حياة المواطنين للخطر، نؤكد ضرورة ان يعي الجميع بأننا كلنا في مركب واحد وإذا غرق المركب سنغرق جميعا، وهذا الوباء القاتل سريع العدوى والانتشار، وكل الاصابات الموجودة في العراق سجلت لأشخاص قادمين من ايران، وبالتالي ننتقد وبشدة هذا السلوك الخاطئ من قبل سرايا السلام .