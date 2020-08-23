المستقلة … خاطب السياسي العراقي مثال الالوسي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالباً إياه بضرب رؤوس الافعى الولائية.

وقال الالوسي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، “دولة الكاظمي المحترم، بؤر الجريمة ومستنقع الدولة العميقة منها في بغداد وفي الخضراء وفِي قصرك الجمهوري”.

وأضاف “بالقانون وبحق دماء الأبرياء وحقوق العراقيين أضرب هالكي العراق ورؤوس الأفعى الولائية أو أبكِ مثل النساء عراقاً مضاعاً لم تحافظ عليه كالرجال”.