مثال الالوسي : العراق سيكون اجمل لو كان الفساد الحكومي “كذبة نيسان”

المستقلة … شدد السياسي العراقي مثال الالوسي، على ان العراق سيكون اجمل لو كان الفساد الحكومي “كذبة نيسان”.

وقال الالوسي في تغريدة على “تويتر”، “تخيلوا ان نصف ما صرف على بناء المساجد قد صرف على المدار”.

أضاف “وتخيلوا ميزانيات الوقفين السني والشيعي قد خصصت للمستشفيات وتخيلوا ان الفساد الحكومي كذبة نيسان .. فتخيلوا ما اجملك يا عراق”.