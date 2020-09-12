متهم يتصادم مع شرطة البصرة ويقتل نفسه برمانة يدوية

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اصطدم احد المتهمين مع قوة امنية داهمته في خور الزبير في محافظة البصرة قبل ان يقتل نفسه بتفجير رمانة يدوية.

وقال بيان صادر عن مديرية شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة امنية داهمت احد المتهمين المطلوبين بقضايا السرقة والسطو المسلح في خور الزبير ، واثناء عملية اعتقاله اطلق النار على القوة الامنية “.

وأشار البيان الى ان ” القوة حاصرته وضيقت الخناق عليه وبعد نفاد ذخيرته قتل نفسه بتفجير رمانة يدوية ، ولم يسبب الانفجار اي اصابات بين صفوف عناصر القوة الامنية “.