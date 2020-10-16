متهم بالفساد يخفي ملايين الريالات بطريقة شيطانية في منزله (فيديو)

المستقلة/- نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شريط فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن قضايا الفساد في إخفاء الأموال داخل خزنة تحت الأرض.

ويظهر المقطع، الذي نشرته الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخرا وبلغ عددها 889 قضية.

وعمد أحد المتورطين في هذه القضايا، إلى حفر حفرة بعمق مترين داخل غرفة بمنزله، وقام بتغطيتها بمادة خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط “سيراميك” ليخفي أمواله غير المشروعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة، في إطار قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض.

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم أكثر من 193 مليون ريال سعودي، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها السقف المعلق، وخزان المياه، وغرفة خدمات بأحد المساجد، وخزنة تحت الأرض.