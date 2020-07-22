متنبئ جوي : طقس العراق سيتأثر بموجة حر شديدة اعتبارا من يوم الجمعة

المستقلة … سجل طقس العراق موجة حر شديدة، وصفت بكونها الاقوى منذ سنوات، بسبب تأثير المرتفع العلوي شبه المداري وسكون الرياح.

وتوقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي في توضيح أن “تتأثر البلاد بموجة حر شديدة بسبب تعمق تأثير المرتفع العلوي الشبه المداري بالاضافة لسكون الرياح الذي يسبب الارهاق”.

وأضاف الكربلائي “تبدأ موجة الحر اعتبارا من الجمعة المقبلة ولكن ذروة الموجة ستكون الثلاثاء والاربعاء والخميس الاسبوع المقبل”.

أما درجات الحرارة فإنها حسب المتنبئ الجوي” ستكون ليومين الجمعة والسبت ما بين 45 -48 شمالا، و47 – 51 وسط البلاد والفرات الاوسط، 48 -50 جنوبا، ويومي الاحد والاثنين بين 48-51 وسط وجنوب البلاد ، و 45 -49 شمالا”.

وتابع الكربلائي أن “التأثير الشديد يبدأ من الثلاثاء لتسجل الشمال بين 46-49، الوسط بين 50-52 ،الجنوب بين 51-53”. مشيرا إلى “انخفاضها قليلا يوم الاربعاء لتكون ما بين46-48 شمال العراق، الوسط بين 48-51، الجنوب بين 51-53”.

وبشأن حركة الرياح قال الراصد الجوي إنها “تبدأ بالتحول الى الاتجاه الجنوبي الشرقي وتكون خفيفة السرعة رطبة وتتحول من يوم الخميس المقبل وستزيد بشكل كبير من الارهاق والعشور بالحر “.

وأضاف “تعود الى الاتجاه الشمالي الغربي من الثلاثاء والاربعاء بهبات كبيرة جدا جدا تصل الى 95km في الساعة وسيقلل من الشعور بالحرارة بالرغم من ان هذين اليومين ذروة الموجة الحارة لكن سيكون الشعور اكثر بالحرارة خلال ايام السبت والاحد والاثنين نعم ستسجل درجات اقل من الثلاثاء والاربعاء ولكن سبب سكون الرياح ستكون اكثر حرارة وارهاق”.

وأكد على ضرورة “عدم التعرض لاشعة الشمس خلال الايام المذكورة”.