متظاهرو المحافظات يبدءون التصعيد في احتجاجاتهم

(المستقلة).. بدأ المتظاهرون في عدد من المحافظات خطوات تصعيدية بأنتهاء مهلة الاسبوع التي اعلنها متظاهرو ذي قار الاسبوع الماضي.

وذكرت تقارير اعلامية ان المتظاهرين في ذي قار والبصرة وكربلاء والنجف وبابل بدأوا اجراءات لقطع الطرق والجسور واعلان اضراب عام يوم غد الاحد مع غلق الدوائر الحكومية غير الخدمية .

وفي الوقت الذي اعلن عن اتفاق بين شيوخ العشائر والمتظاهرين في ذي قار ، اظهرت صور ان المتظاهرين جمعوا عدد من اطارات السيارات في شوارع مدينة الناصرية لاجل استخدامها في قطع الطرق واضرام النيران فيها.واشارت التقارير الى قطع طريق بغداد -ذي قار في منطقة الشطرة من المحتجين

وفي النجف عمد المحتجون الى قطع طريق مطار النجف الدولي بواسطة الاطارات المحروقة، فيما اشارت مصادر اعلامية الى حدوث اشتباكات في كربلاء قرب نقابة المعلمين ما ادى الى سقوط مصابين، وبادرت اسعافات العتبة الحسينية بنقل الجرحى الى المستشفيات.

فيما اصدر المحتجون في البصرة بيانا بأن يوم الاثنين 20 كانون الثاني هو نهاية المهلة الممنوحة للحكومة والبرلمان للاستجابة الى مطالب المتظاهرين، داعيا شباب البصرة الى التجمع في ساحة الاعتصام اعتبارا من الليلة.

وحدد متظاهرو بابل في بيان اصدروه مطالبهم بترشيح رئيس وزراء مستقل وغير متحزب وغير مشترك في العملية السياسية ابدا ، اضافة الى تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة يتم اختيارها من الكفاءات العراقية المستقلة، وكتابة قانون انتخابات جديد يلبي طموح الجماهيلار على ان تتم كتابته من الكفاءات العراقية دون اشتراك الاحزاب في اعداده وصياغة بنوده.

واعلن “ثوار” بابل عن غلق جسر بته، ومجسر الثورة،وتقاطع باب الحسين،وتقاطع شارع 40، وتقاطع الداخل والخارج من جهة المحكمة ،ومجسر نادر،وشارع الجمعية،وشارع 80 اعتبارا من الساعة 5 فجر يوم الاحد حتى الساعة 11 صباحا.