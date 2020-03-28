متظاهرو التحرير : لا احد يمثلنا سياسيا

(المستقلة).. اعلن المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد عن عدم وجود اية جهة تمثلهم، وأنهم لم يقرروا تشكيل اي حزب سياسي.

وقال بيان قرأ اليوم في الساحة واطلعت عليه (المستقلة) “نحن ولاة الدم ونحن أبناء ثورة تشرين الخالدة في أرض الثورة التي ارتوت بدماء الشهداء وسطرنا ملاحم بطولية بصدورنا العارية التي تلقت رصاص القناص وجماجمنا التي تهشمت بقنابل الغاز وتعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والاختطاف والترهيب ولانحمل سوى علم العراق وشعارنا نريد وطن”

واضاف “إذ كنا ملتزمين بالحجر الصحي في خيمنا وبتطبيق إرشادات الوقاية الصحية ،هناك من ظن أن الساحة قد خلت له وقام بتاسيس حركات و احزاب ادعى أنها تمثل الساحة لذلك توجب علينا أن نخرج ببياننا هذا لان الوضع لا يحتمل أن نرى من يحاول أن يركب موج الثورة و يستفاد من دم الشهداء ليعلن نفسه قائد للثورة واستغل وضعنا ووعينا تجاه جائحة كورونا ووعدنا الذي قطعناه تجاه أنفسنا أولا وتجاهكم بان لا نكون سبباً في انتشار الوباء العالمي في العراق”.

وشدد البيان على أن “المجلس الاستشاري للحراك الشعبي ومؤتمره في فندق بغداد ومبادرة سلامة وطن ومؤتمرها في فندق فلسطين واللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين لا تمثل الثورة ولاتمت بصلة الى الثورة”.

ودعا من يقوم على هذه التشكيلات “لو كانوا على عكس ذلك وعندهم الشجاعة فليأتو الى التحرير ويقفوا وقفتنا هذه حاملين شعاراتهم وعناوينهم الصريحة ويعلنوا عن تأسيس حزبهم وحراكاتهم السياسية وهيئاتهم ومجالسهم، فهم يعرفون حجمهم لذلك استمروا بالعمل في الخفاء وفي دهاليز مظلمة لانهم لا يملكون القوة والقدرة والتمكن بان يظهرو في أرض الشهداء جهارا نهارا ويعلنون عن خططهم الخبيثة”. (حسب تعبير البيان)