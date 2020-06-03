متظاهرون يقتحمون صحة ذي قار ويجبرون مديرها على الاستقالة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اقتحم متظاهرون ، اليوم الاربعاء ، دائرة صحة ذي قار واجبروا مديرها العام على تقديم استقالته .

وقال مصدر مطلع ان ” متظاهرين اجبروا مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته بعد اقتحامهم الدائرة “.

واشار الى ان ” العشرات من المتظاهرين تظاهروا امام مشروع المستشفى التركي وسط مدينة الناصرية مطالبين بالاسراع في افتتاحه ، بعدها توجهوا الى دائرة صحة ذي قار “.

الى ذلك ادانت دائرة صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، الاعتداء على مديرها العام والملاكات الصحية .

وذكر ان ” الموظفين في ديوان الدائرة قرروا الاضراب عن الدوام لحين توفير الحماية اللازمة لهم ومحاسبة المعتدين عليهم “.