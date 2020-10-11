متظاهرون يغلقون مبنى محافظة ذي قار مطالبين باطلاق سراح سجاد العراقي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/.. صعد متظاهرون في ذي قار، اليوم الاحد ، من حدة احتجاجاتهم على عدم قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بتحرير الناشط المدني سجاد العراقي ، وعمدوا الى اغلاق مبنى المحافظة .

وقال مصدر ان ” المتظاهرين طالبوا ادارة محافظة ذي قار والقادة الامنيين بالتحرك الجاد لتحرير الناشط سجاد العراقي من خاطفيه ، بعد مضي 22 يوما على اختطافه “.

واشار الى ان ” المتظاهرين قاموا بغلق مبنى المحافظة في مدينة الناصرية لحين تحرير العراقي ، كما ولوحوا بالتصعيد في حال استمرار بقاء سجاد العراقي مختطفا “.