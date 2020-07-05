متظاهرون يحطمون تمثال كولومبوس في بالتيمور

(المستقلة)..حطم متظاهرون في بالتيمور، بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، تمثالا للمستكشف كريستوفر كولومبوس، اثناء احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة بالتيمور صن.

وكان كولومبوس واحدًا من الأوروبيين الأوائل الذين وصلوا إلى العالم الجديد، ويشار إليه غالبًا باسم مكتشف أمريكا، ولكن ينتقده مؤرخين ونشطاء الحقوق المدنية لاستعباد الأمريكيين الأصليين.

وفي خطاب ألقاه بواشنطن أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيقاتل من أجل حماية “نمط الحياة” الأمريكية التي بدأت مع اكتشاف كريستوفر كولومبوس للبلاد.

وقال ترامب خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض: “سنقاتل معًا من أجل الحلم الأمريكي وسندافع عنه من أجل حماية نمط الحياة الأمريكي والحفاظ عليه، والذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كولومبوس أمريكا”.

وتابع ترامب “لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتحطيم تماثيلنا، أو محو تاريخنا، أو تلقين أطفالنا أو سحق حرياتنا”.

ويعمد المتظاهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى إسقاط تماثيل كولومبوس وشخصيات تاريخية أخرى مع تزايد الدعوات لإنهاء تمجيد الشخصيات التاريخية ذات الإرث العنصري.

وأثارت حادثة مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا في أيار/مايو الماضي، جدلا وطنيا مكثفا حول العرق والتمييز في الولايات المتحدة.