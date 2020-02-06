متظاهرون يتوجهون إلى ساحة الصدرين وسط النجف لكسر الحصار عنها

متظاهرون يتوجهون إلى ساحة الصدرين وسط النجف لكسر الحصار عنها

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

وزارة التخطيط تطلق استمارة لتوظيف العاطلين عن العمل 2020

اخر الاخبار

العربي الجديد : علاوي مستعد لتقديم اعتذاره عن التكليف

المستقلة  /أفاد مصدر امني، الخميس، بتوجه مئات المتظاهرين من ساحة ثورة العشرين وسط النجف باتجاه ساحة الصدرين التي يسيطر عليها اتباع التيار الصدري من أجل كسر الحصار عنها، فيما كشفت دائرة صحة النجف عن حصيلة جديدة لمواجهات أمس.

وذكر المصدر في تصريح صحفي ، اليوم، 6 شباط 2020، ان المئات من المتظاهرين الشباب، توجهوا من ساحة ثورة العشرين وسط محافظة النجف باتجاه ساحة الصدرين التي يسيطر عليها أصحاب “القبعات الزرق” التابعين للتيار الصدري، وذلك من أجل كسر الحصار عنها واعادة الاعتصامات اليها مجددا.من جهتها أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم، عن حصيلة جديدة لاشتباكات ليلة أمس، مؤكدة انها أسفرت عن مقتل 23 متظاهرا وإصابة 197 آخرين منهم 16 حالتهم حرجة.

وكان ناشطون تداولوا في وقت سابق اليوم الخميس، صورا لساحة التظاهر في مدينة النجف، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها ليلة أمس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين، حيث أكد مصدر أمني أن أصحاب “القبعات الزرقاء” يسيطرون على الساحة فيما تنتشر القوات الأمنية بكثافة.

وشهدت محافظة النجف، يوم أمس، اندلاع مواجهات بين معتصمي ساحة الصدرين وأصحاب “القبعات الزرقاء”، حيث أفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل وإصابة العشرات.

التعليقات مغلقة.