متظاهرون يتوجهون إلى ساحة الصدرين وسط النجف لكسر الحصار عنها
متظاهرون يتوجهون إلى ساحة الصدرين وسط النجف لكسر الحصار عنها
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وكان ناشطون تداولوا في وقت سابق اليوم الخميس، صورا لساحة التظاهر في مدينة النجف، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها ليلة أمس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين، حيث أكد مصدر أمني أن أصحاب “القبعات الزرقاء” يسيطرون على الساحة فيما تنتشر القوات الأمنية بكثافة.
وشهدت محافظة النجف، يوم أمس، اندلاع مواجهات بين معتصمي ساحة الصدرين وأصحاب “القبعات الزرقاء”، حيث أفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل وإصابة العشرات.
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