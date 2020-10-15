متظاهرون مطالبين بوظائف يغلقون حقل الناصرية النفطي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..قال مصدر مطلع ، اليوم الخميس ، ان ” متظاهرين مطالبين بوظائف اغلقوا حقل الناصرية النفطي شمال غرب محافظة ذي قار لليوم الثاني على التوالي “.

وذكر المصدر ان ” العشرات من الخريجين المطالبين بالتعيين اقدموا على غلق ابواب حقل الناصرية النفطي ، ومنع الموظفين من الدخول اليه او الخروج منه “.

واشار الى ان ” استمرار الغلق سيؤثر على عملية انتاج النفط في الحقل ، فضلا عن صعوبة وصول المواد الغذائية الى الموظفين المحاصرين “.