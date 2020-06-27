متطوعون يفتتحون مستشفى في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..حول متطوعون بناية المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار الى مستشفى سعة 55 سريرا لعزل المصابين بفيروس كورونا ، بعد ترميمه بجهود ذاتية وتبرعات الميسورين من اهالي القضاء .

وقال وهام العبودي الذي تبنى المشروع ان ” العمل بدأ بعد استحصال الموافقات الرسمية على اعادة تاهيل بناية المجلس البلدي في سوق الشيوخ الذي حرق وتضرر خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية ، وتحويله الى مستشفى خاص بالمصابين بفيروس كورونا بعد تزايد حالات الاصابة “.

وتابع ان ” المستشفى جهز ب 55 سريرا كهربائيا متحركا ، اضافة الى تاثيثه وتوفير كافة الخدمات الاخرى ، وافتتح بحضور الاهالي دون تواجد اي مسؤول “.