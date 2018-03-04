متسابقة The Voice أشرقت أحمد تؤدي العمرة بعد حفل في السعودية

(المستقلة)..نشر الملحن المصري أحمد سعد السكندري، والد المتسابقة المصرية أشرقت، التي عرفها الجمهور العربي من برنامج The Voice Kids صورةً للعائلة، ضمَّت ابنته الصغيرة وزوجته، وهما يؤديان مناسك العمرة من مكة بالمملكة العربية السعودية، في ظهور بعد خسارتها في الظفر بالمركز الأول في البرنامج المذاع على قناة mbc، في فبراير/شباط 2018.

وكانت العائلة قد توجَّهت للسعودية للمشاركة في حفل جماهيري للأطفال، أقيم على مسرح الملك فهد، في الـ28 من فبراير/شباط 2018، شاركت فيه أشرقت التي لاقت حفاوة كبيرة من الجمهور السعودي، الذي وصفه السكندري بـ “العظيم”، حسب تعليقات والدها على صفحته على فيسبوك.

يذكر أن الحفل ضمَّ مجموعةً من الأطفال المشاركين في البرنامج الغنائي، منهم الفائز باللقب المغربي حمزة لبيض واللبنانية لين الحايك والسعودي لوجي المسرحي و المصرية جنة الجندي، إلا أن السكندري أصرَّ في تعليقاته العديدة على فيسبوك على إظهار ابنته كمتفوقة عليهم جميعاً، رغم الاحترام الكبير لمن وصفهم بـ”النجوم”.

كما ذكر في أحد تعليقاته أن التلفزيون السعودي أصّر على استضافة أشرقت “فأحرجني ووافقت” حسب تعبيره.

والد أشرقت أثار الجدلَ في بداية حلقات البرنامج، بعد أن حازت ابنته إعجاب جميع أعضاء لجنة التحكيم، وحينما حاول الساهر إقناع الطفلة بالانضمام إلى فريقه، إلا أن والدها أشار لابنته باختيار فريق تامر حسني، وهو ما أثار انتباه الساهر، ودفع سعد للاعتذار لاحقاً.

ثم عاد وأثار المزيدَ من الجدل خلال استضافته ببرنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم”، بعد الحلقة الأخيرة، التي أشار فيها إلى أن الأغنيات التي أدَّتها ابنته في المراحل السابقة من البرنامج كانت من اختياره، وهو ما أظهر موهبتها بوضوح.

وأنه أعدَّ أشرقت لغناء أغنيتي “ألف ليلة وليلة ” لأم كلثوم، و”لعبة الأيام” لوردة، إلا أنه فوجئ بأن إدارة البرنامج هي من تختار الأغنية، وبدوره اختار المدرب أغنية “الناس الرايقة”، كي تؤديها أشرقت في الحلقة النهائية، وهي لا تناسبها، كما أنها لم تشعر بالأغنية التي لم تُظهر موهبتها بإتقان، حسب زعمه.