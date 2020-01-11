متاح رابط استمارة التسجيل على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2020

المستقلة / رابط استمارة التسجيل على قطع الأراضي السكنية بالعراق أصبح الأكثر بحثا في العراق حيث طرحت وزارة الإسكان العراقية مئات القطع من الأراضي للحجز لمدة 3 شهور تبدأ من 15 ديسمبر 2019 حيث تسعى الحكومة العراقية للتخفيف من أعباء الاضطرابات السياسية التي تمر بها العراق خلال السنوات الماضية.

التقديم على قطع الأراضي السكنية في العراق بموجب شروط حددتها وضعتها وزارة الإسكان العراقية ليأتي على رأس الشروط أنه يجب أن يكون المتقدم لحجز الأراضي عراقي الجنسية ولا يمتلك قطعة أرض أخرى أو عقار باسمه كما وضع الحكومة العراقية شرط ألا يكون المتقدم من موظفي القطاع العام بالدولة.

لا يستطيع المتقدم لحجز الأراضي من الاستفادة بتلك الأراضي إلا بإقرار المتقدم بصحة البيانات التي قام بتسجيلها عبر الموقع التالي رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي 2019 حيث تعتبر صحة البيانات شرط أساسي وهام لأولوية الحجز