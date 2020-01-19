متابعة تهاجم “نادين نسيب نجيم”: مفكرا حالك مهضومة؟.. والفنانة ترد

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، إحدى متابعيها ، بعدما إنتقاداتها بشكل لاذع أغضب نادين ، كثيرا .

حيث علقت المتابعة، على مقطع فيديو ، للفنانة اللبنانية ، عبر موقع “تويتر” ،وهى تقلد مشهد تمثيلى للفنان سعيد صالح من مسرحية “مدرسة المشاغبين” ، قائلة :” بس في حدا يفهني مفكرا حالها مهضومة؟ بعدين ليش هيك صايرة”.

لتعلق عليها نادين ، غاضبها ،” معك حق مني مهضومة وًمني حلوة ويلي بدك رتحتي هلىء؟! نفّستي ؟ اي عال الكل ناطر يشوف جمالك و هضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك حلوة”.

وتعاطف متابعى ، نادين، مع تعليق الفتاة التى إنتقادتها وجاءت التعليقات كالأتى:” البنت ما غلطت نادين كتير صايرة نفسية انتي وكتير كنتي سئيلة بالفيديو هيدي حقيقة يمكن الحقيقة بتوجع، البنت ما غلطت عطت رأي متل أي حدا ومعها حق ع كل حال.. وبِردّك هاد عملتي من حالك مسخرة كبييرة وبس، ماحكت شي البنت عنجد مو مهضومة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مشاركتها فى الموسم الرمضانى الماضى، من خلال مسلسل “خمسة ونص” مع كل من معتصم النهار،قصى خولى،رفيق علي، ومن تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.