مبيعات ايفون 12 ستكون الأعلى منذ إطلاق أيفون 6 و بلس مبيعات ايفون 12 ستكون الأعلى منذ إطلاق أيفون 6 و بلس

المستقلة / – توقعت شركات الاتصالات التايوانية أن تحقق سلسلة أيفون 12 الأخيرة مبيعات أقوى من iPhone 6 وiPhone 6 Plus، ووفقًا لـ Economic Daily News، يقدم موردا أبل Foxconn وPegatron للعمال على خط التجميع مكافآت متزايدة من أجل مواكبة الطلب القوي على الأجهزة، بعد الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 وiPhone 12 Pro.

وذكر التقرير أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير أن شركات الاتصالات التايوانية باعت طلبات iPhone 12 المسبقة في 45 دقيقة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مخزون محدود.

وقد تم طرح iPhone 6 وiPhone 6 Plus في عام 2014، وكانا شائعين للغاية بفضل شاشتيهما الأكبر حجمًا 4.7 بوصة و5.5 بوصة، مما ساعد أبل على بيع رقم قياسي بلغ 135.6 مليون جهاز أيفون في الربعين التاليين من إطلاق الأجهزة.

وقد أطلقت أبل أربع طرازات جديدة من iPhone 12 بقدرة 5G، ومن المتوقع أن يشهد عملاق التكنولوجيا نموًا بنسبة 15 في المئة في أيفون في العام المالي المقبل.

وفقًا لتقرير في DigiTimes، من المتوقع أن تصل شحنات سلسلة أبل iPhone 12 إلى ما يصل إلى 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام بسبب إستراتيجية التسعير المعقولة، ولا يزال Foxconn هو مُجمِّع أيفون الرئيسي لشركة أبل، وقد حصل على الجزء الأكبر من الطلبات لسلسلة iPhone 12 الجديدة خلال الربع الأول من عام 2021.