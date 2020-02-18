مبلغ خرافي.. جورجينا تكشف عما يدفعه رونالدو لنفقات الأسرة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن المبلغ الضخم الذي يدفعه اللاعب البرتغالي شهريا لنفقات الأسرة.

وقالت جورجينا في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن رونالدو يمنحها مبلغ يتراوح بين 50 و100 ألف يورو شهريا، لتغطية نفقاتها الشخصية وتكلفة العناية بالأطفال.

وأشارت عارضة الأزياء الإسبانية إلى أنها تحصل على 8000 يورو مقابل كل منشور ترويجي لها على حسابها في إنستجرام، و100 ألف يورو مقابل كل لقاء إعلامي.

يذكر أن رونالدو لديه 4 أطفال، واحدة منهم ابنة جورجينا هي آلانا مارتينا، التي ولدت عام 2017.

وتبلغ قيمة ثروة رونالدو (35 عاما) 460 مليون يورو، علما بأنه يتقاضى 31 مليون يورو سنويا، كما يمتلك عدة استثمارات خارج كرة القدم.