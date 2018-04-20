مبعوث ترامب يتجول في الموصل ويبحث عدة ملفات

وقالت السفارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم ان “المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش بريت ماكغورك ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أندرو بيك، قاما بزيارة العراق للإجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين العراقيين وللإطلاع على التقدم المحرز في تحقيق الإستقرار في العراق بعد تحرير أراضيه من داعش”.

واضاف البيان ان “ماكغورك وبيك، يرافقهما السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، التقيا في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وشخصيات سياسية ودينية وأمنية أخرى، كما إلتقى الوفد في أربيل مع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، حيث ركزت الإجتماعات على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية على حدود العراق مع سوريا وخطط تدمير ما تبقى من ملاذات لداعش في الجانب السوري”.

وتابع انه “أتيحت للوفد خلال زيارته الفرصة للإطلاع مباشرة على التقدم المحرز في تحقيق الإستقرار في مدينة الموصل وحجم التحديات المتبقية لإستعادة الحياة الطبيعية إلى ثاني أكبر مدينة في العراق، وزار ماكغورك وبيك سوقاً أعيد فتحها في شرق الموصل والتجول في المناطق التي دمرها تنظيم داعش في غرب الموصل وزيارة جامعة الموصل حيث يستمر العمل الممول من قبل الولايات المتحدة لإزالة خطر المتفجرات، وقد تعهدت وساهمت الولايات المتحدة و ٢٥ دولة من الدول المانحة الأخرى في التحالف الدولي بتقديم أكثر من ٨٣٤ مليون دولار إلى صندوق تمويل الإستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أنشطة الإستقرار الحيوية في المناطق المحررة من سيطرة داعش”.

وشدد ماكغورك، بحسب البيان، على “أهمية ان يقوم الشركاء بتنفيذ تعهداتهم لضمان تمويل مشاريع تحقيق الإستقرار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل كامل في هذه السنة، كما رحب ماكغورك وبيك بما تعهد به ٢٤ شريكًا الشهر الماضي في الكويت برعاية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتقديم مبلغ يقارب ٣٠ مليار دولار لإعادة إعمار العراق على المدى البعيد”.

وزاد البيان ان “الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي مع العراق في إطار إتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وتدعم الولايات المتحدة عراقاً موحداً وديمقراطياً وفيدرالياً ومزدهراً يضم إقليم كوردستانٍ عراقيٍ مستقر وفعال”.(النهاية)