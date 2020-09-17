مبعوثة الامم المتحدة بالعراق تعلن انها ستقوم بزيارة لطهران قريبا

المستقلة/- نقلت وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية عن مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الخاصة الى العراق جنين هنيس بلاسخارت انها ستقوم بزيارة العاصمة طهران قريبا.

وذكرت الوكالة ان بلاسخارت اكدت للسفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي خلال لقاء جمعهما في مقر السفارة ببغداد استعدادها لزيارة طهران قريبا.

واضافت الوكالة ان مسجدي و بلاسخارت استعرضا في هذا اللقاء، اهم التطورات على الساحة العراقية، وموقف ايران في هذا الخصوص.

ونوهت الوزارة الجانبان الايراني والاممي، اكدا على اهمية الاستقرار والامن ومواصلة سير العراق باتجاه التقدم بعيدا عن اي توترات، وذلك نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في القضايا السياسية والامنية والاقتصادية على صعيد المنطقة. (النهاية)