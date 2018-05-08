مباراة ودية بين المنتخب العراقي وضيفه الفلسطيني على ملعب البصرة

(المستقلة) … يحتضن ملعب البصرة الدولي، مساء اليوم، مباراة ودية بين المنتخب الوطني وضيفه الفلسطيني ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات آسيا العام المقبل.

وسيعتمد مدرب اسود الرافدين على اللاعبين المحليين في مواجهة اليوم، حيث لم يتسنى للمحترفين الالتحاق بالمباراة كونها لا تندرج ضمن أيام “فيفا”، الأمر ذاته ينطبق على مدرب الفدائي نور الدين ولد علي الذي طمح بدوره الخروج بنتيجة ايجابية قبل مواجهة الكويت في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وستقام المباراة على أرضية ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.