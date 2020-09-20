مباراة مصيرية بين نادي الشرطة ونظيره استقلال طهران

المستقلة / – يلتقي نادي الشرطة نظيره استقلال طهران ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الاولي من دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، مساء يوم الاحد ، الموافق 20 سبتمبر، علي ملعب «استاد خليفة الدولي» في قطر.

يسعى رجال الشرطة العراقي الي حصد الثلاث نقاط من الفريق الإيراني المتذيل وسيدخل لاعبي الفريق العراقي اللقاء وعينه علي الفوز فقط ليصل ال 7 نقاط ويزاحم علي الصعود الي الدور التالي في البطولة.

بينما يدخل فريق استقلال طهران الايراني اللقاء بكل قوة وتركيز كون المباراة ستكون مصيرية بالنسبة له بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مشواره في مجموعته الاولي ويتواجد في المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة وحيدة فقط.

وصرح لاعب الشرطة العراقي خضر علي حول مباراة الغد وقال: «مباراة الاستقلال مصيرية، لا بد من الفوز، تطلعاتنا كبيرة في البطولة الآسيوية .