مباراة تييض الوجه .. الشرطة في مواجهة الشباب السعودي

المستقلة … يواجه فريق نادي الشرطة لكرة القدم، ضيفه الشباب السعودي في إياب دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس”، اليوم الاثنين.

وستقام المباراة على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة بتوقيت بغداد.

وكانت المباراة الاولى قد انتهت بفوز الشباب بنتيجة 6-0 في السعودية، حيث يتوجب على الشرطة الفوز بفارق 7 اهداف للتأهل الى الدور المقبل.

ويسعى فريق القيثارة الخضراء الى تقديم اداء يرد فيه الاعتبار، بعدما كان شبه مغيب في مباراة الذهاب، التي قضت بنسبة كبيرة جداً على حلم التأهل الى الادوار النهائية في البطولة العربية.

وكان الشرطة قد بلغ الدور الحالي بعدما تخطى نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب.