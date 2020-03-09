مباراة برشلونة ونابولي ستكون بدون جمهور بسبب كورونا

المستقلة … رجح تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن تقام مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 18 مارس/آذار الجاري، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن حكومة كتالونيا تريد لعب مباراة البارسا ونابولي خلف الأبواب المغلقة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أوصت بإقامة المباراة بدون جماهير، بسبب المخاوف بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا في التجمعات الكبيرة بين الحشود.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب سان باولو.

جدير بالذكر أن مباراة فالنسيا وأتالانتا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ستلعب أيضًا بدون جماهير، فيما من المحتمل أن تلعب مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند أيضًا خلف الأبواب المغلقة.