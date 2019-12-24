مباراة المتظاهرين والقوات الامنية في كربلاء تنتهي بركلات الترجيح

( المستقلة )/ علي النصر الله /.. فاز فريق المتظاهرين السلميين لكرة القدم محافظة كربلاء على نظيره فريق القوات الامنية بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جرت، مساء اليوم ، في ساحة التظاهرات بحضور كبير من الجماهير .

وقال المتحدث الاعلامي لقيادة الشرطة العقيد علاء الغانمي في تصريح لـــ ( المستقلة ) شهدت ساحة التظاهر في كربلاء إقامة مباراة بكرة القدم بين فريقي تنسيقية كربلاء والناشطين، والقوات الامنية بهدف توطيد العلاقة المجتمعية رغم المحاولات التي يطلقها المخربون لزرع الفتنه والتفرقة بين الطرفين “.

وأوضح إن ” الغاية من هذه المباراة هي أثبات روح التعاون والاخوة بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين ،كما نؤكد اننا ابناء وطن واحد يجمعنا حب عراقنا الحبيب “.

وأشار الى إن ” فريق المتظاهرين فاز على فريق القوات الامنية بركلات الترجيح في المباراة وأستلم كأس البطولة “. مبينا إن “قائد الشرطة اللواء احمد زويني قدم شكره وتقديره العاليين لهذه المبادرة الاجتماعية الرائعة “.