مباراة العراق والسعودية الودية القادمة 2018 فى البصرة والقنوات الناقلة

(المستقلة)… متى موعد لعبة العراق والسعودية الودية القادمة 2018 سؤال يشغل الجميع الأن فى كل المنطقة العربية الأن تلك المباراة التى ستقام على ملعب المدينة الريضية بالبصرة فى إطار خطة الدعم العربى لرفع الحظر على الملاعب العراقية بصورة كاملة، وتدخل المباراة ضمن إعدادات الاخضر لنهائيات كأس العالم مونديال روسيا 2018، مباراة العراق والسعودية سوف تقام يوم الاربعاء 28 من شهر فبراير 2018 هذا وقد أعلن الارجنتينى خوان أنطونيو بيتزى المدير الفنى للأخضر القائمة التى ستخوض المباراة، يقود منتخب أسود الرافدين المدير الفنى الوطنى باسم قاسم، ومن المرتقب أن تكون تلك المقابلة القادمة بين المنتخبين الشقيقين مهرجان رياضى كبير واحتفالية متميزة بمشاركة جماهيرية كبيرة.

الكابتن باسم قاسم أستدعى 11 محترفا للمشاركة فى لعبة العراق والسعودية القادمة يتقدمهم على عدنان نجم أودينيزى الايطالى وياسر قاسم لاعب نوثهامتون الانجليزى وريبين سولاقا لاعب المرخية القطرى، بروا نورى، بشار رسن، احمد ابراهيم، سعد عبد الامير، جاستن ميرام، أحمد ياسين، شيركو كريم، على عكلة، فرانس بطرس، سعد ناطق، ريبين أسعد، وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان العالم سوف يتحدث عن هذا المهرجان الرياضى الكبير وانه من المتوقع أن يحضر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى انفانتينو تلك المباراة.

وستكون المباراة القادمة هى الأولى بين المنتخبين على ملاعب العراق منذ فترة تقدر بثلاثون عام تقريبا، من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية القادمة قنوات مجانية مفتوحة وهى قناة mbc sport والقناة العراقية الرياضية، من الجدير بالذكر ان المنتخبين قد ألتقيا من قبل فى كل البطولات فى 32 مباراة فاز منتخب العراق 14 مرة مقابل 10 مرات فوز للمنتخب السعودى والتعادل كان فى 8 مباريات، سجل منتخب العراق فى تلك المباريات 46 هدف مقابل 28 هدف سجلها المنتخب السعودى، أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت فى مارس 2018 بمدينة جدة وكانت ضمن تصفيات كأس العالم وفاز المنتخب السعودى وقتها 1-0 بهدف يحيى الشهرى، تابعونا مع كل جديد. (النهاية)