مبادرة مصرية تنقذ ٢٥ الف مواطن من العمي خلال شهرين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“عنيك فى عنينا” تنقذ 25 ألف مواطن من العمى خلال شهرين

مصطفى زمزم: بدأنا التنسيق لتوسعة نطاق المبادرة

محمد العقبى: أجرينا ألف عملية عيون مجانية خلال شهرين

أسامة عباس: “عنيك فى عنينا” نقلة جديدة فى مجال مكافحة مسببات العمى

تشير الإحصائيات إلى أن 285 مليون إنسان حول العالم يعانون من ضعف الإبصار، منهم ما يقرب من خمسة ملايين مصرى، وبالرغم من أن هذه الأرقام تصيب بالذعر، إلا أن 80 % من مسببات العمى يمكن الوقاية منها من خلال الكشف المبكر والحصول على العلاج فى المراحل الأولى للمرض.

ومع بداية عام 2018، انطلقت مبادرة “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى، بالتعاون بين مؤسسة “صناع الخير” للتنمية والخدمة المجتمعية لشركة “اوركيديا” للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء، مستهدفة الوصول لأكثر من 100 ألف مواطن خلال عام 2018، وتقديم أكثر من 20 ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين بمسببات العمى.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الخير” والمنسق العام للمبادرة، أن مبادرة عنيك فى عنينا رسمت لنفسها استراتيجية متكاملة منذ اليوم الأول، ووضعت خطتها معتمدة على تكاتف الجهود، مشيرا إلى إدراكهم منذ اللحظة الأولى أنهم يخوضون حربا ضارية ضد أحد أهم وأخطر التحديات الصحية التى تواجهها مصر.

وأضاف زمزم أن المبادرة تمد يد التعاون لكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على رأسها وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر للتنسيق والعمل معا، وهو ما بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيزيد من حجم الإنجاز خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أوضح دكتور محمد العقبى، المدير التنفيذى للمبادرة أن أهم ما حققته مبادرة “عنيك فى عنينا” ليس أعداد المسح الطبى أو العمليات الجراحية، ولكن أنها حولت قضية محاربة العمى إلى قضية قومية، ونجحت فى استغلال كل الوسائل للفت الانتباه لقضية مسببات العمى فى مصر.

وأضاف العقبى أن المبادرة نجحت حتى الآن فى خدمة أكثر من 25 ألف مريض بسبع محافظات هى الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والشرقية والجيزة والأقصر، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية، وتوزيع قطرات علاجية على 15 ألف مريض، متوجها بالشكر لفريق عمل المبادرة على ما بذلوه من جهد كبير خلال الشهرين الماضيين لإثبات أن إخلاص النوايا قادر على قهر الصعاب وتحقيق المستحيل.

وصرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة ورئيس مجلس إدارة شركة “اوركيديا” للصناعات الدوائية، أن مبادرة “عنيك فى عنينا” تمثل نقلة نوعية فى مجال مكافحة العمى فى مصر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجهات والمؤسسات أطلقت من قبل مبادرات وحملات لمكافحة العمى قامت “عنيك فى عنينا” بدراستها والاستفادة منها لتصميم استراتيجية وخطة عمل للمبادرة تحقق كل الأهداف المرجوة منها.

وأضاف عباس أن مبادرة عنيك فى عنينا تقدم نموذجا مثاليا للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بدعم ورعاية حكومية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين غير القادرين للانتصار فى حربها ضد العمى.

بحضور وزيرى التضامن والتعليم.. انطلاق مؤتمر “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى

انطلق منذ دقائق المؤتمر الرسمى لمبادرة “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وشهد المؤتمر حضور وفود من الكنيسة ودار الإفتاء، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة أبرزهم الإعلامى مفيد فوزى، ونجلته حنان مفيد فوزى، والإعلامى طارق علام والدكتورة فرخندة حسن، والفنان أحمد فلوكس.

[٢٤/‏٢ ١٦،٥٩] ‪+20 111 656 3720‬: محمد العقبى: أقسمنا أن ننقذ كل أهالينا فى القرى والنجوع من العمى

أكد الدكتور محمد العقبى، المنسق العام لمبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات العمى أن فريق عمل المبادرة أخذ على عاتقه مسؤولية الوصول لكل مواطن مصرى يعانى من أحد الأمراض المسببة للعمى فى قرى ونجوع مصر، وأقسم على إنقاذهم.

وأضاف العقبى خلال كلمته بالمؤتمر الرسمى لإطلاق مبادرة عنيك فى عنينا أن الفريق الطبى يعمل جاهدا لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة فى وقت قياسى وصل إلى ثلاثة أيام فقط لبعض الحالات.

وأشار إلى أن فكرة “عنيك فى عنينا” لاقت منذ اللحظة الأولى ترحيبا كبيرا من شركة “اوركيديا” للصناعات الدوائية، التى قررت التكفل بقيمة أول 2500 عملية للعيون، ثم قررت زيادتها إلى 5000 بعدما وجدت الحاجة الماسة لأهالينا فى القرى الأكثر فقرا، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه أدوية.

وانطلق مؤتمر “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى منذ قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التضامن والتعليم وعدد من الفنانين والشخصيات العامة ووفود من الكنيسة ودار الإفتاء.

[٢٤/‏٢ ١٦،٥٩] ‪+20 111 656 3720‬: مصطفى زمزم: مليار الرئيس السيسى مخصصة لقضية مكافحة العمى وليست لصناع الخير

أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير أن المليار جنيه التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيصها لمكافحة مسببات العمى موجهة للقضية بشكل عام وليس لمؤسسة “صناع الخير” كما يظن البعض.

وأشار زمزم إلى أن المؤسسة تعتمد على التبرعات ودعم قطاع الخدمة المجتمعية بالقطاع الخاص فى توفير نفقات العلاج والتدخلات الجراحية، مؤكدا أن المؤسسة تعتمد على البحوث الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع الأكثر فقرا.

وانطلق مؤتمر “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى منذ قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التضامن والتعليم وعدد من الفنانين والشخصيات العامة ووفود من الكنيسة ودار الإفتاء.

[٢٤/‏٢ ١٦،٥٩] ‪+20 111 656 3720‬: أسامة عباس: حضور الوزراء يؤكد دعم الدولة لمؤسسات المجتمع المدنى

قال الدكتور أسامى عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “اوركيديا” للصناعات الدوائية، والمشرف العام على مبادرة “عنيك فى عنينا” إن حضور السادة وزراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، وحصور المبادرة على رعاية مجلس الوزراء يؤكد دعم الدولة لدور الخدمة المجتمعية للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد عباس خلال كلمته بمؤتمر مبادرة “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى أن أوركيدا مستمرة فى دعمها لقضية مكافحة مسببات العمى فى مصر، مشددا أن القطاع الخاص أحد أهم تروس التنمية، ويجب أن يكون السند والمكمل لدور الدولة فى شتى قطاعات التنمية الصحية والاجتماعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأهالينا فى المناطق الأكثر فقرا

وانطلق مؤتمر “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى منذ قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التضامن والتعليم وعدد من الفنانين والشخصيات العامة ووفود من الكنيسة ودار الإفتاء.

[٢٤/‏٢ ١٦،٥٩] ‪+20 111 656 3720‬: وزير التعليم: مبادرة عنيك فى عنينا “جات فى وقتها”

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إن مبادرة “عنيك فى عنينا” لمكافحة مسببات العمى جاءت فى توقيت مناسب، خصوصا وأن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون معها لبدء توقيع الكشف الطبى عن الأمراض المسببة للعمى بين أطفال المدارس.

وأشار شوقى إلى أن الوزارة تهتم بالتوعية الصحية وتحتاج لدعم المجتمع المدني للمشاركة في وضع الخطوط العريضة لتحقيق حلم الدولة للقضاء علي العمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الرئيس يدعم قضية مكافحة العمى ويشجع الكثير من منظمات المجتمع المدني لبدء العمل في هذا الملف بشكل حيوي.

وأوضح أن التوعية الصحية ليست كافية، وأنه لابد من التوعية في عمر المرحلة الثانوية للعض الموضوعات الحيوية، خاصة للفتيات بالحياة الزوجية وأن إنجاب الأطفال مسئولية كبيرة .

[٢٤/‏٢ ١٦،٥٩] ‪+20 111 656 3720‬: غادة والى: “صناع الخير” جادة فى سعيها لخدمة المجتمع

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة “عنيك فى عنينا” هى مبادرة تقوم بها مؤسسة “صناع الخير” للتنمية حديثة العهد لكنها جادة فى مسعاها لخدمة المجتمع.

وأشارت والي إلى أن المبادرة نتاج تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث أن الدعم لا يتوقف علي توفير فرص العمل فقط، بل أيضا التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن المبادرة تعتمد على التواجد القاعدى لمؤسسات المجتمع المدنى فى القرى والمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن مساهمة المجتمع المدنى فى القطاع الصحى تصل إلى الثلث، وأن هذه المساهمة مقدرة من قبل الدولة.

وأضافت أن عام 2018 هو عام الإعاقة، والذى بدأ باهتمام الرئاسة بملف مكافحة العمى، حشيرة إلى انه تم إنشاء لجنة وطنية للتنسيق بين المجتمع المدنى والدولة فى ملفات الإعاقة البصرية، والذهنية، وضعف السمع، مشيرة إلى أن هذا الجهد يتكامل مع جهود الوزارات لحماية ذوى الإعاقة.