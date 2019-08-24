مبادرة لانشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني عن مبادرة استثمارية لانشاء دور سكنية واطئة الكلفة للمتعففين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية .

وذكر الخاقاني في بيان عن مكتبه الاعلامي ان” الحكومة المحلية تسعى لاطلاق المبادرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة “.

وقال ان ” مساحات الاراضي المقرر فرزها في مدينة الناصرية تتجاوز 150 دونما لتشمل انشاء اكثر من 1،2 الف وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع لكل وحدة ، وتباع للمتعففين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية باقساط شهرية مناسبة لمدة 20 عاما ” .

ولفت الى ان ” المبادرة تاتي انسجاما مع توجهات الحكومة الاتحادية لحل ازمة السكن ، وتقليل نسبة الفقر في المجتمع خصوصا في ذي قار التي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العراق بنسب الفقر “.

واكد الخاقاني ان ” مجلس المحافظة يدعم ويساند المبادرة ويقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ويذلل العقبات والروتين الذي يعيق عملهم “.