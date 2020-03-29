مبادرة سيليا الانسانية امنت الحليب لاكثر من 700 طفل في اقل من اسبوع

(المستقلة)..في سابقة هي الاولى من نوعها في العراق, اطلقت شركة حليب سيليا الفرنسي للاطفال مبادرة “خليك بالبيت ونحن نؤمن حليب اطفالكم” في معظم محافظات العراق وذلك دعما لحملة “خليك بالبيت” من خلال تامين ثلاث علب حليب مجانا لكل طفل و توصيلها مجانا.

منذ انطلاق الحملة, الاسبوع الفائت استطاعت الشركة ان تؤمن الحليب الى اكثر من 700 طفل رغم الظروف الصعبة و القاهرة التي يمر بها العراق من حيث حظر التجول بسبب فيروس كورونا COVID-19 وحملة خليك بالبيت. وقد امنت الشركة فريقا من المتخصصين لهذه المهمة وذلك للعمل على تلبية احتياجات الاطفال وتوصيلها مجانا عبر القنوات المسموح و المصرح بها في معظم محافظات العراق. مبادرة “خليك بالبيت ونحن نؤمن حليب اطفالكم” هي مبادرة اطلقت عبر منصات حليب سيليا الاجتماعية لجميع اطفال العراق.

ان هذه المبادرة قد تم اطلاقها عبر وكيل سيليا في العراق, مكتب الاصدقاء العلمي, الذي سخر فريقه و مكتبه لهذه المبادرة الانسانية التي تؤمن بواجب المسؤولية الوطنية و الانسانية قبل اي شي. فريق كامل يعمل ليلا نهارا رغم كل المعوقات وذلك ايمانا باهداف حملة “خليك بالبيت” و بالواجب الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يعد من اخطر التحديات التي يواجهها العالم الان.

ان حليب سيليا الفرنسي للاطفال هو السباق من خلال هذه المبادرة التي تهدف الى حث الناس على البقاء في منازلها و تحمل هذه المبادرة في طياتها اسمى معاني العطاء و الالتزام تجاه المجتمع والمسؤولية الانسانية للشركات و الافراد على حد سواء.