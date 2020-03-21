ما هي مدة بقاء الفيروس التاجي على الأسطح اليومية؟

المستقلة / يتصدر جائحة فيروس كورونا الأخبار منذ بضعة أشهر حتى الآن ، وقد فرض تغييرات لا يمكن تصورها على الحياة اليومية لجميع سكان العالم. على الرغم من أن الوضع مثير للقلق ، بل مدمر في بعض الحالات ، إلا أن إدراك سلوك الفيروس وفهم طرق تجنبه يبدو أنه أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة.

كوفيد -19 هو مرض تنفسي ينتشر عبر الرذاذ في الهواء. ما يجعله خطيرًا بشكل خاص هو معدل العدوى المرتفع ، حيث أن الفيروس لديه القدرة على البقاء خارج جسم الإنسان ، في الهواء ، وعلى الأسطح مثل المعدن والزجاج والبلاستيك ، إذا لم يتم تطهيرها بشكل صحيح. ولكن كيف يتصرف الفيروس على كل من هذه المواد؟

قد كان من الواضح أن عمليات الانتقال من إنسان إلى إنسان تستغرق وقت حضانة من 2 إلى 10 أيام ، تنتشر عبر قطرات الهواء. يتم إطلاق هذه القطرات إما من خلال السعال والعطس أو من خلال اليدين والأسطح الملوثة. للحصول على شرح أكثر تفصيلاً ، يمكن أن ينتج السعال الواحد ما يصل إلى 3000 قطرات ؛ ووفقًا لدراسة أجراها علماء الفيروسات في الولايات المتحدة ، يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد إطلاقه من خلال قطرات الهواء. بمجرد وصول الفيروس إلى الأسطح ، مثل الجدران أو الملابس أو الأثاث أو الأشياء الأخرى ، يتصرف الفيروس بشكل مختلف اعتمادًا على نوع السطح الذي يسقط عليه.

يبقى Sars-Cov-2 (الاسم الصحيح لفيروس Coronavirus الذي تسبب في الوباء) على قيد الحياة على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 72 ساعة تقريبًا. على الأسطح النحاسية ، يتصرف الفيروس بشكل مختلف ، ويموت بعد 4 ساعات. على الأسطح الكرتونية ، يبقى الفيروس على قيد الحياة لمدة 24 ساعة تقريبًا ، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن العناصر التي يتم تسليمها عن طريق البريد أو خدمات التسليم.

جمعت دراسة علمية أخرى 22 مقالة حول متانة جميع أنواع فيروسات التاجية ، باستثناء البيانات الخاصة بـ SARS-CoV2 نفسها ، لأنها طفرة حديثة. وأظهرت النتائج أنه على سطح الزجاج أو الخشب ، سيظل الفيروس موجودًا لمدة تصل إلى 4 أيام ، بينما على مواد أخرى مثل الألومنيوم ، فإنه سيبقى لمدة 8 ساعات فقط. ومع ذلك ، والأهم من ذلك ، أظهرت الأبحاث أنه يمكن القضاء على الفيروسات التاجية في غضون دقيقة واحدة عن طريق تطهير الأسطح بالكحول ، 0.5 ٪ بيروكسيد الهيدروجين ، أو المبيض الذي يحتوي على 0.1 ٪ هيبوكلوريت الصوديوم ، وهي في الواقع منتجات تنظيف منزلية شائعة.



في مثل هذه الحالات ، ينتهي بنا الأمر دائمًا إلى التساؤل كيف يمكن لمهنتنا أن تساهم في إيجاد الحلول. إن هندسة الرعاية الصحية ملزمة بالفعل باتباع معايير التصميم التي تتجنب قدر الإمكان تكوين وتراكم مسببات الأمراض المحتملة على أسطحها وأنظمتها. يمكن أن يكون أحد الأفكار هو دمج الممارسات الجيدة من تصميم الرعاية الصحية في أنواع أخرى ، أو على الأقل عند التفكير في التصميم. ومع ذلك ، من المهم دائمًا أن تتذكر أن الموارد الطبيعية والمجانية ، مثل الشمس والرياح ، يمكن أن تجعل البيئات أكثر صحة بطريقة عضوية وسلبية. ربما حتى التفكير في مواد التنظيف الذاتي ، والتي يمكن أن تتفاعل مع الفيروسات والبكتيريا عن طريق قتلها تلقائيًا ، يمكن أن يكون نظرة مثيرة للاهتمام تجاه مستقبل المواد. الاحتمالات لا حصر لها ، ولكن إذا كان هناك شيء واحد مؤكد ، فهو أنه في أوقات الأزمات مثل هذه ، تولد أفضل الأفكار.