ما هي السكريات الصديقة لمريض السكري؟

المستقلة /هل تبحث عن مذاق حلو وآمن لحالة السكري؟ تنصحك الدراسات بتناول الفواكه الطازجة لإرضاء الرغبة في مذاق السكر، والحصول على الألياف التي تقلل من سرعة وصول هذا السكر إلى مجرى الدم. وبحسب دراسة نُشرت في دورية “نيوترشن”، يُنصح مرضى السكري ومن تم تشخيص حالة ما قبل السكري لديهم بتناول الفواكه التالية:

* المشمش الطازج من أفضل الفواكه لحالة السكري، وهو غني بفيتامين “أ” والألياف.

* التوت بألوانه: الأحمر والأزرق والأسود من الفواكه الصديقة للسكري، وهو غني بالألياف والمعادن وفيتامين “سي” ومضادات الأكسدة التي تقلل التهابات الجسم.

* الدرّاق فاكهة غنية بالألياف، ويُنصح بأكل قشرتها لأنها مصدر رائع للمغذيات.

* الكرز من أغنى الفواكه بمضادات الالتهابات، وهو يحمي القلب، ويقي من السرطان.

* التفاح من الفواكه الصديقة للسكري، وهو مصدر هام للمغذيات التي تحارب الالتهابات.