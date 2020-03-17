ما هو نوع الزجاج الأكثر فعالية في مقاومة الحريق؟

المستقلة / إن مقاومة حريق الزجاج التي لا يتم تنظيمها بشكل كافٍ في معظم أنحاء العالم هي قضية مهمة غالبًا ما يتم حلها بشكل سيئ ، مما يعرض حياة الناس للخطر. ما هي الخصائص التي يجب على الزجاج أن يقاوم الحريق؟ ما الخيارات المتاحة للاختيار من بينها؟

وأن الزجاج قد لا يكون فعالًا إذا لم يكن مصحوبًا بإطار مناسب. بالنسبة للزجاج نفسه ، هناك نوعان رئيسيان من المنتجات المحددة:

زجاج مقاوم للحريق من الفئة E: النزاهة

في حالة نشوب حريق ، يمنع الزجاج المقاوم للحريق من الفئة E انتشار اللهب في الأماكن المجاورة ، كما يمنع بشكل كبير الدخان والغازات السامة المنبعثة من حرق المواد والأثاث والأشياء من الوصول إلى أماكن أخرى. يُعد الدخان وسمية الجسم السبب الرئيسي للوفاة في الحريق: على سبيل المثال ، يؤدي حرق الخشب والـ PVC إلى توليد أول أكسيد الكربون ، بينما يؤدي احتراق البلاستيك والراتنجات والنايلون إلى إطلاق السيانيد ، وهما من أخطر العوامل السامة للإنسان .

لضمان أقصى قدر من الأمان ، يمكن أن يحافظ الزجاج من الفئة E على سلامته لمدة تصل إلى 120 دقيقة ، ويقاوم ارتفاع درجات الحرارة على الجانب الآخر. لا ينبغي أن تفقد شفافيتها تمامًا ، مما يضمن مستوى معينًا من الرؤية في حالة الإخلاء.

ومع ذلك ، يتيح هذا النوع من الزجاج نسبة عالية من الحرارة ، لذلك يجب استخدامه في المناطق التي لا تشكل فيها هذه الزيادة خطرًا حقيقيًا على شاغليها. على الرغم من أن سعره في متناول اليد ، ولا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق يفضل على الزجاج بدون أي حماية ، فمن الضروري مراعاة أن درجة حرارته سترتفع في غضون دقائق ، ويمكن أن تكون خطيرة في حالة الإخلاء في الظلام.

زجاج مقاوم للحريق من فئة EI: النزاهة + العزل

لا يفي الزجاج المقاوم للحريق من الفئة EI بجميع وظائف الفئة E فحسب ، بل يمنع بشكل كامل تقريبًا مرور درجة الحرارة إلى المساحة المجاورة ، ويعمل كحاجز يمتص الحرارة المتولدة من النار ويحول دون انتشارها. في حالة الإخلاء المظلم ، يمكن للناس أن يتكئوا على الزجاج ولا يحترقوا ، ويهربون بفاعلية. يتضمن تكوينه طبقة واقية شفافة ذات خصائص منتفخة ، والتي تشكل درعًا مضادًا للحرارة عند مواجهة درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية. كلما زاد عدد الطبقات المضمنة ، زاد وقت المقاومة.

لاختباره ، يتعرض الزجاج والإطار لتسخين 1200 درجة. بالإضافة إلى السلامة ودرجة الحرارة ، يتم تحليل جوانب مثل انبعاث الغازات القابلة للاشتعال وتسربات الدخان. يجب أن يظل العنصر المختبر سليماً وألا ينقل الحرارة من الجانب المقابل لمدة 30 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة ، لتحقيق التصنيف F30 أو F60 أو F90 أو F120 ، على التوالي.

ما الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاختيار؟

أهم خطوة هي تحديد ما إذا كان يجب أن يكون الزجاج من الفئة E أو EI ، وفقًا للمعايير الموضحة أعلاه. ومع ذلك ، هناك عدد من النقاط الأخرى ذات الصلة التي يجب مراعاتها:

تعرف على متطلبات الحماية من الحرائق. يجب دراسة المشروع وموضع القماش الزجاجي وحمل الوقود للمبنى وعوامل مثل التشغيل والوقت ومسارات الإخلاء ، من بين الجوانب الأخرى ذات الصلة.

افهم ما إذا كان العنصر المزجج يؤدي بعض الوظائف الإضافية. عادة ، لا تعزل العناصر المقاومة للحريق من الحريق فحسب ، بل تؤدي أيضًا وظائف مثل السماح بالوصول وإخلاء المباني ، حتى القدرة على الحجب أو الفتح عن بُعد. كل هذه الوظائف والميزات الخاصة يمكن أن تغير تصميم العنصر.

افهم ما إذا كان العنصر المزجج يؤدي بعض الوظائف الإضافية. عادة ، لا تعزل العناصر المقاومة للحريق من الحريق فحسب ، بل تؤدي أيضًا وظائف مثل السماح بالوصول وإخلاء المباني ، حتى القدرة على الحجب أو الفتح عن بُعد. كل هذه الوظائف والميزات الخاصة يمكن أن تغير تصميم العنصر. تعرف على موقع الزجاج. يجب حماية الزجاج الموجود بالخارج ، أو الذي يمكن أن يستقبل الإشعاع الشمسي ، لمنع الأشعة فوق البنفسجية من إتلافه بمرور الوقت. لهذا ، يتم استخدام أنواع مختلفة من الزجاج مع مرشحات للأشعة فوق البنفسجية.

قم بدمج مانعات اللهب وعناصر جدار الحماية في الهندسة المعمارية. تسمح الدرجة العالية من التطور التقني للزجاج والنار المقاوم للحريق بدمج العناصر بشكل مثالي في المشاريع الحالية. تتطابق الجماليات والأبعاد والأشكال والإطارات مع تلك المستخدمة في العناصر الزجاجية “غير المحمية” ، حيث تكون غير مرئية للمستخدم ولكنها فعالة بنفس القدر.



كما ذكرنا سابقًا ، يجب أن يشتمل أي حل يتم اختياره على إطارات تدعم المقاومة التي يوفرها الزجاج. ليس من الفعال اختيار زجاج مقاوم جدًا إذا فقدت إطاراتك سلامتها بسرعة ؛ قد يسقط الجدار بأكمله حتى إذا ظل الزجاج سليمًا. في مواجهة الحريق ، يجب أن يتصرف النظام بأكمله بشكل شامل ، وأن يدعم كل منهما الآخر.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون العناصر الزجاجية المقاومة للحريق قابلة للتشغيل ومقاومة ووظيفية على أساس يومي. من المرجح أن باب النار المزجج لن يضطر إلى احتواء حريق في أي مرحلة من حياته ، ولكن يمكن أن يفتح أكثر من 30 مرة في يوم واحد. تعتبر صفائح الفولاذ عالية الصلابة حليفًا ممتازًا لجميع هذه التأثيرات.

يعد تصميم المناطق المحمية ضد الحرائق المحتملة أمرًا ضروريًا في أي مشروع معماري ، خاصة في المباني العامة والمباني ذات الاستخدام الجماعي. لذلك ، يمكن أن يكون الاستخدام الصحيح للأنظمة الزجاجية مفيدًا عند السماح بالإخلاء المناسب للمساحات الداخلية ، وربما يشير إلى الفرق بين الحياة والموت للكثيرين.