ما هو معنى اسم كيان مولودة محمد صلاح الجديدة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – رُزق المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، بمولودة جديدة اليوم السبت، وأطلق عليها اسمها فريدا هو «كيان».

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية معنى اسم كيان، الذي أطلقه النجم المصري محمد صلاح على مولودته الجديدة.

اسم عربي:

كيان يعد من الأسماء العربية، وهو اسم نادر الانتشار في هذه الفترة، رغم كونه أحد الأسماء الجميلة في المعنى.

وتم تفصيل معنى اسم كيان في معجم المعاني الجامع على أنه اسم عام مؤنث، ويُجمع على هيئة جمع المؤنث السالم «كيانات»، ومعناه هيئة أو بنية، كما يأتي بمعنى الطبيعة والخليقة، كما يدل بمعناه على الذات أو الوجود.

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رفض اختيار الشقية الكبرى:

محمد صلاح طلب من ابنته الأولى، مكة (5 أعوام)، اختيار اسم لشقيقتها، ووقع اختيار مكة على اسم «روز»، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من النجم المصري، وفضّل تسميتها كيان، وذلك حسب موقع «مصراوي» المصري.

يذكر أن مكة محمد صلاح، ولدت في لندن عام 2014، حين كان والدها لاعبا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.