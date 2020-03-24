ما هو التصميم الداخلي (ولماذا يجعلك حقا تشعر بتحسن)؟

المستقلة / إذا كنت لا تحب أسلوبًا موسيقيًا معينًا ، أو يزعجك المسرح ، أو لا تنجذب إلى الأعمال الفنية ، يمكنك دائمًا تجنبها. العمارة ، ومع ذلك ، مختلفة. سيؤثر المشروع المدروس بشكل سيئ على حياة العديد من الناس باستمرار ولفترة طويلة. مع التصميمات الداخلية ، يتم تضخيم هذا التأثير أكثر. تنفق البشرية المزيد والمزيد من الوقت في الداخل ، مما يؤثر بشكل مباشر على سلامتنا وصحتنا. في فترات التقاعد الإلزامي ، كما هو الحال في الوباء الحالي لـ Covid-19 ، نكتسب فكرة عن مدى أهمية المساحات الداخلية لرفاهنا وحتى للوقاية من الأمراض. يعد تصميم بيئة داخلية مسؤولية كبيرة بالنسبة للمحترف. يجب على مصمم الديكور الداخلي تخطيط هذه المشاريع والبحث فيها وتنسيقها وإدارتها للحصول على بيئة صحية ومرضية بشكل ملائم للأشخاص الذين يستخدمون المساحة. لكن ما هو التصميم الداخلي؟

ليس من النادر أن يتم الخلط بين التصميم الداخلي والديكور – وهو مفهوم خاطئ يأتي محملاً بعدد من التحيزات وسوء الفهم. في الواقع ، يعد اختيار الأغطية والألوان والتشطيبات أحد الجوانب الهامة للتصميم الداخلي. لكنها ليست صفتها الوحيدة.

أولاً ، من الضروري فهم سلوكيات المستخدم ورغباته لإنشاء مساحات وظيفية وممتعة من الناحية الجمالية. تنظيم الحركة هو نقطة البداية ، والتي يمكن تحقيقها من خلال التلاعب بالتخطيط الأساسي. يمكن تحقيق هذا التقسيم للمساحة من خلال الجدران ، ولكن أيضًا من خلال الأثاث وحتى الأشياء. في الوقت نفسه ، يجب على التصميم الداخلي الانتباه إلى ظروف الراحة (سواء كانت حرارية أو إضاءة أو صوتية) ، بالإضافة إلى بيئة العمل ، التي تملي أفضل الأبعاد للأثاث والأشياء. وأخيرًا ، فإن مواصفات الطلاء والمواد تشكل الجزء الأكثر وضوحًا وسطوعًا من التصميم الداخلي ، ولكنها ليست أقل أهمية. تشكل هذه اللمسة الأخيرة وجه المشروع ، وتنقل رؤية المصمم وكذلك رغبات واحتياجات المستخدمين.

أدناه ، نناقش القضايا الرئيسية التي يجب أن يأخذها التصميم الداخلي في الاعتبار بمزيد من التفصيل:

نسق

باختصار ، يكون تخطيط المشروع هو وضع المعدات والأثاث والأشياء ، سواء كانت ثابتة أو متحركة ، في المساحة التي يتم تصميمها. يمكن للتوزيع الكافي تنظيم تدفق الفضاء ، وإنشاء أماكن دائمة ، وإنشاء تسلسلات هرمية للفضاء. في المخططات المعمارية المفتوحة بشكل خاص ، حيث يتمتع المصمم بمزيد من الحرية ، تكون التصميمات الداخلية ضرورية للغاية لعمل المشروع بشكل صحيح. كان لو كوربوزييه ومايس فان دير روه أول من طعن في الخطط الهرمية تقليديًا عن طريق تقليل المساحات الكبيرة للدوران واستخدام العناصر الهيكلية والأثاث والألواح المنقولة لتقسيم المساحة بدلاً من الجدران.

من أجل تطوير تخطيط جيد ، يجب على المصمم الداخلي ، بالطبع ، مراعاة معايير إمكانية الوصول وطرق الهروب من الحريق والحد الأدنى من الأبعاد للغرف. هناك كمية هائلة من المؤلفات التي تحدد الأبعاد المناسبة لكل نوع من أنواع استخدام الفضاء. نُشر كتاب إرنست نيوفرت “بيانات المعماريين” في الأصل عام 1936 ، وكان يجمع أفضل الممارسات لأبعاد مساحات مختلفة مختلفة من المطابخ الصناعية إلى تدريب السيارات. مع تزايد كثافة المدن وتزايد تكلفة العقارات ، بدأت الشقق الصغيرة والمنازل الصغيرة في تحدي هذه المعايير الدنيا ، مما يدل على أنه يمكن كسر القواعد بعناية. لذا فإن أهم شيء يجب فهمه هو احتياجات المساحة ومستخدمها من أجل اقتراح تخطيطات وظيفية ومناسبة لكل سيناريو مختلف.



أثاث المنزل

سواء كان ثابتًا أو متحركًا ، يؤثر الأثاث بشكل مباشر على جودة أي مشروع داخلي. إن مهمة المصمم هي التأكد من أن الخيارات المحددة في المشروع ستفضل الأداء الروتيني للمساحة ، مع التأكد من أنها لن تضر بالاهتمامات الأولية مثل الدورة الدموية.

خاصة (ولكن ليس فقط) عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة – التي تصبح أصغر وأصغر – الانتباه إلى اختيار كل قطعة أثاث أمر بالغ الأهمية. لهذا السبب ، في كثير من الحالات ، يكون من الأكثر فاعلية تصميم عناصر فريدة لتحقيق أقصى استفادة من كل سنتيمتر مربع. أثاث مرن يتناسب معًا (مثل المقاعد القابلة للتكديس) ؛ تلك الطية (مثل الجداول القابلة للطي) ؛ تلك الزيادة / النقصان في الحجم ، أو التي يمكن استخدامها لوظائف مزدوجة (أحيانًا خزانة ، وأحيانًا قسم داخلي ، على سبيل المثال) يُنظر إليها على أنها مستقبل صناعة الأثاث.

باتباع هذا الاتجاه ، من الممكن حاليًا العثور على العديد من الشركات التي تصنع منتجات لهذه الأنواع من المساكن الصغيرة (شقق صغيرة أو منازل صغيرة) ، والتي تضع الأبعاد الأصغر لهذه المساحات الداخلية في الاعتبار وتتحدى المعايير السابقة لإنشاء قطع أصغر المزيد بما يتفق مع المستخدم والمساحة المعاصرة. تتضمن أمثلة هذا النوع من الأثاث المزيد من الأرائك ومجموعات الطعام حيث تتناسب الكراسي تمامًا مع الطاولات ، مما يجعل كل قطعة تشغل مساحة أقل حولها.

لا يمكن اعتبار النباتات أثاثًا ، لكنها مع ذلك جانب من جوانب التصميم الداخلي الجدير بالذكر ، لأنها حليف مهم لتحقيق الصحة ونوعية الحياة في الداخل. يقومون بتنقية الهواء وامتصاص المواد الكيميائية الشائعة جدًا في المناطق الداخلية السكنية والشركات. التوصية الشائعة هي أن يكون لديك مصنع متوسط ​​الحجم لكل مساحة 10 متر مربع.



الراحة وبيئة العمل

لقد تحدثنا بشكل مكثف عن الراحة في المساحات الداخلية للسنوات القليلة الماضية. تعتبر جودة البيئة في الداخل أمرًا ضروريًا في عالم يزداد كثافة واكتظاظًا بالسكان ، ويمكن أن تكون المساحة الداخلية غير المريحة أو غير الآمنة أو غير الصحية ضارة للغاية بالصحة الجسدية والعقلية للناس ، مع الأخذ في الاعتبار أننا نقضي الكثير من حياتنا فيه.

تتراوح الراحة من جماليات الفضاء ، ورائحة البيئة ، والنسيم الذي يدخل من النافذة ، ودرجة الحرارة التي تشعر بها عند الدخول ، إلى إمكانية الوصول إليها وتطبيق التقنيات أو الاستراتيجيات السلبية لتسهيل وتحسين نوعية حياة ساكن. كيف يتم إدراك المساحة بصريًا عندما تسكنها؟ سيحدد لونها وسطوعها وعمقها وارتفاعها ما إذا تم اكتشافها على أنها مريحة أو آمنة أو محفزة أو سلمية أو مرنة أو العكس تمامًا. هل هو مريح صوتيا؟ سيسمح لك العلاج الصوتي الكافي بالتحدث مع الآخرين دون الحاجة إلى رفع صوتك ، أو الاستماع إلى خطاب في القاعة دون إجهاد أذنيك. هل الجو حار جدا أم بارد جدا؟ يمكن أن تتراوح درجات الحرارة المريحة بين 20 و 25 درجة مئوية ، في حين أن البرودة أو الحرارة الزائدة ليست مزعجة فحسب ، بل تشجع أيضًا على حضانة أمراض مختلفة. هل تعمل التهوية على إبقاء الهواء الداخلي نظيفًا وصحيًا قدر الإمكان؟ الروائح الكريهة والعث والفطريات ومركبات أخرى سامة لصحة الإنسان.

على الرغم من أنها قد تبدو غريبة على الهندسة المعمارية ، إلا أن بيئة العمل هي النظام الذي يساعدنا على تصميم المساحات والأجهزة لتكون متكيفة بشكل جيد مع الخصائص الفسيولوجية والتشريحية وحتى النفسية لسكان ومستخدمي كل غرفة. وهي تشكل العلاقة بين البيئة الاصطناعية وأفعال وسلوكيات جسم الإنسان وعقله. لذلك ، يرتبط مستوى نجاح التصميم الداخلي الجيد ارتباطًا وثيقًا بالتحليل المريح المفصل ، وهو التحليل الذي يجب أن يبدأ من دراسة أبعاد ونسب جسم الإنسان في تنوعه الهائل. هناك تحقيقات أنثروبومترية تجمع السكان وفقًا لهذه المعلمات ، مما يسمح لنا بتقديم حلول مرنة وفعالة لأكبر عدد من المستخدمين المحتملين.



مواد وطلاءات

على نفس المنوال ، ليست كل مواد التشطيب متساوية. على الرغم من أن الاختيار يحكمه عادةً عوامل مثل الجماليات والوظيفة والتكلفة ، فمن المهم أيضًا النظر في تكوين كل مادة والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على البيئة طوال عمرها الإنتاجي. اليوم ، في معظم الأسواق ، يكون توريد مواد التشطيب واسعًا ومتنوعًا ، مما يسمح لنا بتقييم عوامل مثل أصلها ، وقوتها ، وقابليتها لإعادة التدوير ، وخصائص صحية أو بيئية لا تتعلق بالراحة المستقبلية للمساحة التي سيتم تصميمها. لذلك فإن اختيار الطلاء أو التشطيب متعدد الأوجه ويجب مراعاة العوامل التالية:

الغرض من الفضاء. يجب أن تعترف المواد بكل من وظيفة الفضاء وتنوع المستخدمين المحتملين. عند الاختيار ، من المستحسن النظر في مستوى حركة المرور واستخدام المنطقة وظروف التنظيف والتآكل والتعرض للبيئة.

عوامل أخرى مثل القوام واللون يمكن أن تسهم في فهم الفضاء ونشر الضوء ، مما يؤثر على مزاج سكانها. جوهر المادة. سيحدد تكوين المادة مقاومتها ومرونتها وقابليتها للطرق ، وبالتالي نطاق تطبيقاتها. من الناحية الكيميائية ، من المستحسن النظر في تركيبة الدهانات والطلاءات البلاستيكية والمجلدات أو المواد المضافة التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة طويلة المدى (أو مفيدة أيضًا) على جودة الهواء الداخلي.

أنظمة التثبيت. تتضمن عملية بناء التشطيبات السحابات أو المواد اللاصقة ، التي يوصى بإنهائها أيضًا من أجل توفير التكاليف وتجنب الأخطاء أثناء عملية البناء (خاصة إذا كانت عملية إنشاء جديدة).

الطبقة السطحية. آخر طبقة تشطيب لها تأثير كبير على راحة المساحة. يمكن معالجة الأسطح لتكون غير قابلة للانزلاق أو غير لاصقة أو مقاومة للماء. تم تصميم عناصر مثل أغطية المفاصل والحواف والقوالب والمقابض لتسهيل التنظيف وتجنب الحوادث وتسهيل الحركة ، من بين خيارات أخرى واسعة مثل الاستخدامات المحتملة للمساحة.

بعد كل شيء ، سيساعدنا فهم الإنسان في أبعاده الفسيولوجية والتشريحية والنفسية على تحقيق مستوى عالٍ من الراحة ، مع احترام التنوع والاختلافات. لا يتحرك جميع الأشخاص بنفس الطريقة في الفضاء أو لديهم نفس أبعاد الجسم ، ولا يشعر الجميع بالراحة بنفس مقدار الضوء أو يفضلون درجات الحرارة نفسها. من الضروري النظر في نهج شامل ومتعدد التخصصات عند تصميم المساحات التي تركز على الرفاهية ، والملاحظة المتعمقة والتحليل لكل “جسم وعقل” هي المفتاح لتحقيق مشروع ناجح.