ما مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ؟

المستقلة/منى شعلان/ مازالت مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى ، كما هى ، بعد جردها ، من قبل رامي عز الدين ، الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي ، والذى رحل عن عالمنا فى 7 نوفمبر 2019 ، عن عمر يناهز الـ 35 عاما.

وتتمثل مقتنيات أحمد زكي، في ملابسه التي استخدمها في تصوير أعماله والمقتنيات والتحف والجوائز التي حصل عليها من المهرجانات السينمائية ، وهناك مقتنيات أخرى مثل الصور الخاصة بفيلمه “أيام السادات” ، وأيضاً الأشياء الخاصة الذى إرتدائها فى الفيلم مثل النظارة والعصا و”البايب” التي إستخدمها ضمن أحداث الفيلم.

كما تضمنت قائمة الممتلكات سيارة الفنانة الراحلة هالة فؤاد وكذلك سيارة بيجو خاصة بالراحل أحمد زكي كانت موجودة في منطقة إمبابة.

من جانبه أسس رامي بركات موقع إلكتروني يحمل إسم أحمد زكى ، يتضمن وثائق وخطابات وصور وأحاديث صحفية بالإضافة إلى السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بجانب بعض من أشياء تخص هيثم ابنه أيضًا.

وتواصلت وزارة الثقافة المصرية ، مع رامى عز الدين ، لتسليم تلك المقتنيات منذ فترة طويلة، لإقامة متحف خاص بها ، ولكن فيروس كورونا عطله عن القيام بتلك المهمة ، وانقطعت الاتصالات بين الطرفين.

وقد تسلم الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فى وقت سابق، شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف فى أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.