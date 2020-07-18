ما لن تراه في متاجر البقالة بعد كورونا

غيرت جائحة فيروس كورونا كل شيء في حياتنا تقريباً، بما في ذلك طريقة التسوق بما فيها من البقالات التي ستتطرأ عليها تغييرات كثيرة منتطرة.

فيما يلي مجموعة أدوات وبضائع ستختفي من البقالة وفق موقع إم إس إن الإلكتروني:

الكميات غير محدودة

بعد الإغلاق بسبب كورونا في مارس (آذار) الماضي، بدأ الناس في اكتناز الإمدادات الصحية مثل ورق التواليت والمنظفات المنزلية، ما استنفد سلسلة التوريد، التي لا تزال تحاول تعويض النقص الحاصل، ويعني ذلك أن على المتاجر وضع قيود على هذه المواد في المستقبل المنظور.

خدمة 24 ساعة

كانت العديد من المتاجر في السابق تفتح أبوابها 24 ساعة في اليوم، طوال أيام الأسبوع، ولكن بعد الوباء، خفضت معظم المتاجر ساعاتها، وأصبح استمرار المتاجر في العمل على مدار 24 ساعة مستبعداً لتقليل احتمال الإصابة بالعدوى، وإتاحة الفرصة للعاملين لتعقيم وتنظيف المتاجر في نهاية اليوم لاستقبال الزبائن بأمان في اليوم التالي.

تنوع اللحوم

تضاءلت إمكانية اختيار اللحوم حسب طلب الزبون، واضطر منتجو اللحوم إلى إغلاق منشآتهم بشكل مؤقت ما سبب نقصاً حاداً في تنوع اللحوم المنتجة في الكثير من البلدان. إضافة إلى انخفاض الطلبات الكبيرة من المطاعم والمدارس أثناء الحظر، ما أدى إلى إبطاء وتيرة الإنتاج والاقتصار على أنواع معينة من اللحوم.

التخفيضات والعروض الترويجية

توقفت العديد من العلامات التجارية للأغذية وسلاسل متاجر بقالة عن التخفيضات، وقررت الكثير من شركات إنتاج المواد الغذائية وقف العروض الترويجية منذ بداية الوباء، لمنع المستهلكين من الازدحام، وتخزين المنتجات في بيئة تواجه فيها سلسلة التوريد صعوبة في مواكبة الطلبات المتزايدة.

شاشات اللمس

قبل فيروس كورونا كانت شاشات اللمس منتشرة في كل مكان، وحسب الخبراء فإن متوسط عدد الزبائن الذين يلمسون الشاشات في السوبرماركت يبلغ 350 في اليوم، لذلك وبعد انتشار الفيروس أصبحت هذه الشاشات مصدراً لنقل العدوى، ما أدى إلى إلغائها في جميع متاجر البقالة.