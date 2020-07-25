ما لا تعرفه عن زوج يسرا السابق

عدد كبير من جمهور يسرا لا يعرف أنها تزوجت مرتين، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر الزواج بينهما طويلا .

التقت الفنانة يسرا برجل الأعمال فادي الصفدي يوم ثلاثاء، وتزوجا يوم الجمعة التالي له مباشرة عام 1993، وقت تصويرها لفيلم “حرب الفراولة” إخراج خيري بشارة.

وقالت الفنانة يسرا أثناء حضورها في برنامج “حوار صريح جدًا”: “إحنا اتقابلنا التلات يوم الجمعة اتجوزنا على طول بعدما حصلت بينا حالة غير معروفة، شرارة حصلت، وقالي أنا عاوزك تبقي أم أولادي ومراتي، فقلت في نفسي، هو لحق يعني، فقولتله سبني أفكر، وكنا معزومين في حفلة عند صحابنا، فصاحب الحفلة قالنا، شكلكوا كدة في حاجة، هي كانت هزار وقلبت بجد”.

وتابعت يسرا: “وقت توقيع عقد الزواج شعرت بالكره ناحيته، وهو أيضًا، وشعرت أنني سرقت، لكنني طلبت منه الخروج بحجة أنني معزومة لدى أحد أصدقائي، ووقتها حسيت إني مجنونة، لسه متجوزة وبقوله عشا، رجت راجعة تاني، اتكسفت من روحي يعني كموقف”. فسألني: “إنت خوفتي من الزواج؟”، فأجابته: “لأ متخافش”.

ولم يستمر زواج يسرا من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي طويلاً، وعقب انفصالهما، تزوجت من رجل الأعمال خالد صالح سليم ابن رئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم.

ولم تعلن يسرا عن زواجها من خالد سليم إلا بعد وفاة والد زوجها عام 2002، وظلت يسرا وخالد ينفيان الارتباط حتى كشفت يسرا حقيقة علاقتهما في مطار القاهرة عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم، وقالت لمن منعوها إنها زوجة خالد ابنه.

وظهرت صورة نادرة جمعت يسرا بزوجها الأول رجل الأعمال فادي الصفدي، كانت قد نشرتها مجلة “الموعد” عام 1993، بعد زواج يسرا وفادي مباشرة.