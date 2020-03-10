ما علاقة نيشان بانفصال أنغام وأصالة عن أزواجهما؟

المستقلة /شغل انفصال الفنانة المصرية أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي يصغرها بسنوات كثيرة، جمهورها والمواقع الأخبارية.

وجاء خبر الانفصال صادما لجمهور الفنانة، لا سيما أنها حرصت خلال فترة زواجها على الكشف عن حبها وامتنانها لزوجها، كما أكدت في عدة مقابلات صحفية على علاقتهما المميزة.

واللافت في الأمر أن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي استذكر مقابلة أنغام وزوجها مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج “توأم روحي” الذي عرض رمضان الماضي، إذ تحدث الاثنان عن حبهما الكبير لبعضهما، حتى أن أنغام قالت إنها ترغب في الموت بحضن زوجها.

كما أظهر الاثنان خلال حوارهما في البرنامج الذي يعتمد على استضافة ثنائيات من المشاهير علاقة متينة؛ ما جعل البعض يعلق أن الحسد وراء طلاقهما.

في المقابل، استذكر عدد آخر من الجمهور أن الفنانة السورية أصالة نصري وطليقها المخرج طارق العريان قد ظهرا أيضًا في البرنامج، وتحدثا عن حبهما الكبير ومشاعرهما لبعضهما؛ ما جعل الكثيرين يحوّلون الأمر لمادة ساخرة، معتبرين أن نيشان “نحس”، وأن كل الثنائيات التي ظهرت في برنامجه قد يصيبها لعنة الانفصال والطلاق، فيما تساءل البعض مازحا هل تصل اللعنة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب.

يشار إلى أن أنغام كانت أعلنت زواجها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من قريبة المخرج طارق العريان طليق أصالة، ليتسبب هذا الزواج بخلاف بين النجمتين اللتين ربطتهما علاقة صداقة طيبة، انتهت بسبب هذا زواج أنغام.

هذا وأعلن أحمد إيراهيم قبل يومين انفصاله عن زوجته أنغام، وذلك بنشر صورة زوجته القديمة وأبنائه بمناسبة عيد المرأة وتوجيه كلمات مميزة لها، ثم عاد وأعلن عبر منشور كبير أنه يحمل مشاعر حب لزوجته أنغام إلا أن عددا من الظروف تسببت بإنهاء علاقتهما دون توضيح الأسباب بشكل واضح.

وعلى صعيد مختلف، كانت الفنانة أصالة نصري قد أعلنت انفصالها عن زوجها عبر منشور في إنستغرام دون الكشف عن ألأسباب، وعلى الرغم من الكلام الجميل عن مشاعرها وحبها للعريان الذي صرحت به نصري في برنامج نيشان “توأم روحي”.

يُذكر أن البرنامج استضاف عدد كبير من الثنائيات في عالم الفن منهم وليد توفيق وزوجته جورجيت رزق.