ما علاقة ظهور الشيب بالمناعة

(المستقلة) … بين علماء أمريكيون العلاقة بين الجينات المسؤولة عن تصبغ الشعر والجينات التي تتحكم بجهاز المناعة في الجسم.

وشرح العلماء في بحث نشر في مجلة “PLOS Biology”، واستخدموا فيه فئران التجارب، أن جين “MITF” المرتبط بتنظيم مستوى بروتينات الإنترفيرون (الذي يحارب البكتيريا والفيروسات) يقلل من عددها في خلايا الميلانين، وهذا ما يؤدي إلى فقدان تصبغ الشعر (الشيب).

ويرتبط تصبغ الشعر لدى الإنسان في جميع مراحل حياته بالخلايا الجذعية (الصباغية) الموجودة في بصيلات الشعر. وعندما يسقط الشعر القديم ويظهر الجديد فإن الخلايا الجذعية الصباغية تخدم كمخزن احتياطي تنتج الصبغة وتعطي اللون للشعر.

وأوضح العلماء أن فقدان هذه الخلايا الجذعية يؤدي إلى نمو الشعر غير المصبوغ (الشيب).

وأكد الخبراء على أن هذا الاكتشاف يسمح باستنتاج أن الاستعداد للشيب يمكن أن يكون وراثيا ومتعلقا بجهاز المناعة في الجسم.

وقال وليام بافان، أحد المشاركين في البحث: “هذا الاكتشاف يشير إلى أن الجينات التي تتحكم بتصبغ الشعر والجلد تشارك أيضا في إدارة جهاز المناعة”.

ويأمل العلماء في أن تساعد نتائج الدراسة مستقبلا على فهم تحول الشعر لدى بعض الناس إلى اللون الأبيض (الشيب) بعد الإجهاد أو المرض الشديد.