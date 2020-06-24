ما سر رفض الاردن باتباع (مناعة القطيع)

صرح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في بث مباشر من رئاسة الوزراء بأن خيارات الأردن كانت واضحة في الوقت الذي كان فيه العالم أمام خيارين إمّا “مناعة القطيع” بمعنى ترك الذي يصاب دون تدخّل وترك الجائحة تتفشى، وإمّا مفهوم آخر وهو نقيض لهذا المفهوم وهو “الأسرة الواحدة المتكافلة المتماسكة” وتابع الرزاز: نحن في الأردن ذهبنا فوراً لنموذج “الأسرة الواحدة المكتافلة” التي تركّز وتعنى بالعنصر الأضعف في الأسرة وليس الأقوى.

وأضاف أن الأردن تجنّب منذ البدايات التعامل مع جائحة كورونا وفقاً لنهج “مناعة القطيع” التي تعني ترك المصابين دون تدخّل وبالتالي تفشي المرض في المجتمع.