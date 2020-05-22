ما حقيقة وفاة فيروز؟

يتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشورا يزعم ان السيدة فيروز “توفيت قبل قليل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت…”. غير ان هذا المنشور كاذب.

وقالت صحيفة النهار نقلا عن مصدر قريب من السيدة فيروز أنها بخير، وان لا صحة اطلاقا لخبر وفاتها.

كذلك، نفى غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة السيدة فيروز. وقال لـ”النهار”: “فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات”.

وقال أيضا مصدر آخر قريب من السيدة فيروز: “كل شهرين بطلعو هاك خبر… حالتها احسن من حالتك ومن حالتي… متل الحديد”.