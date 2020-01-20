ما حقيقة مفاوضات نانسي مع ذوي القتيل؟

المستقلة / قالت وسائل إعلام إن مفاوضات تجري بين موكلين عن زوج نانسي عجرم، مع عائلة الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتله زوج المطربة اللبنانية في منزله قبل أيام.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المحامي غابي جرمانوس وكيل فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، نفيه وجود أي مفاوضات مع عائلة القتيل.

وشدد جرمانوس على أنهم “في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية”.

وكانت مواقع تحدثت عن احتمالية وجود تسوية بنصف مليون دولار، لإغلاق ملف القضية، لا سيما بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي كشف عن إطلاق الهاشم 17 رصاصة على الموسى، ما دفع القضاء إلى توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم.

يذكر أن القضاء اللبناني أعاد توقيف فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وذكرت مواقع لبنانية أن زوجة القتيل تقدمت بشكوى رسمية ضد فادي الهاشم، علما بأن مصادر أخرى تحدثت عن احتمالية وجود مشترك آخر في إطلاق النار على العامل السوري.

وكان محامي نانسي عجرم أقر بصحة تقرير الطب الشرعي، مبررا فعلة الهاشم تلك “بأنه كان في حالة عصبية لم يستطع معها السيطرة على نفسه أو أعصابه، وأن من حقه أن يفعل ذلك وأن أي شخص في نفس مكانه لكان قد تصرف هكذا”.

إلا أن المحامي غابي جرمانوس، قال إن موكله هو الوحيد الذي أطلق الرصاص، ولا يوجد أي شريك له، وأن القتيل لم يكن يعمل في “فيلا” نانسي عجرم كما أشيع.