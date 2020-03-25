ما حقيقة فيروس “هانتا” الجديد الذي ظهر في الصين؟

( المستقلة)… خلال الساعات الماضية تداولت عدد من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بظهور فيروس جديد في الصين يسمى “هانتا فيروس” وقد أدى إلى وفاة شخص وإصابة 32 آخرين.

وقالت إن الفيروس أشد قتلا من فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخصاً حتى الآن، وإن الفيروس ينتقل من القوارض وخاصة الفئران، يمكن أن ينتقل في الهواء، مما تسبب في حالة من الهلع بين الناس.

إلا أن خبراء الصحة أكدوا أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الفيروس ليس جديداً، وأنه نادراً ما ينتقل بين البشر، على عكس فيروس كوفيد-19 الذي يتفشى بسرعة كبيرة.

من جانبه، قالت الدكتورة السويدية سمية الشيخ في تغريدة على تويتر إن الفيروس قديم ويعود ظهوره لأول مرة في الحرب الأميركية الكورية في عام 1950، وينتشر بين الفئران ولا ينتقل إلا عند ملامسة الفئران المصابة، وأنه نادراً ما ينتقل من شخص لآخر.

وأضافت “لا داعي للذعر من الفيروس، إلا إذا كنت تخطط لتناول الفئران”.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة منها الأميركي، تم رصد الفيروس في الولايات المتحدة عام 1993، عندما تفشى مرض تنفسي حاد في بعض المناطق، وعرف لاحقا بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية.

كما أكد المركز أنه حدثت حالات نادرة لانتقال العدوى من الأرجنتين وتشيلي، وأن نسبة الوفيات فيه قد تصل إلى 38%، مشيراً إلى أنه لا يوجد علاج أو لقاح للفيروس.

وأضاف المركز أن الإصابة بالفيروس تتم عند ملامسة بول أو فضلات أو لعاب القوارض، كما يمكن أن ينتقل من لدغات الفئران والقوارض المصابة.

وتتشابه أعراض هذه الفيروس مع أعراض فيروس كورونا وهي الحمى والسعال وضيق التنفس.( النهاية)